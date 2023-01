Umweltverantwortungs-Initiative – Junge Grüne haben Unterschriften beisammen Die Jungpartei strebt mit der Volksinitiative eine Veränderung der Schweizer Politik an. Der Umweltschutz soll zur Priorität werden und den Rahmen für Wirtschaft und Gesellschaft darstellen.

Juli 2021: Aktion der Jungen Grünen am Zugersee: «Das Wasser steht uns bis zum Hals.» Foto: Thomas Egli

Die Jungen Grünen Schweiz haben nach eigenen Angaben die Unterschriften für die Umweltverantwortungs-Initiative beisammen. Die Partei will das Volksbegehren am 21. Februar einreichen.

Es seien über 100'000 Unterschriften zusammengekommen, teilte die Generalsekretärin der Jungen Grünen, Vera Becker, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag auf Anfrage mit.

Die Umweltverantwortungs-Initiative verlangt, in der Verfassung festzuhalten, dass der Umweltschutz neu an erster Stelle steht. Die Schweiz solle so produzieren und importieren, dass die Lebensgrundlagen der Bevölkerung langfristig erhalten bleiben.

Gefordert wird zudem, dass die Umweltbelastung der Schweiz innerhalb von zehn Jahren so reduziert wird, dass die Belastbarkeitsgrenzen des Planeten eingehalten werden.

In den vergangenen Jahren seien Wirtschaft und Profite über alles andere gestellt worden, so die Grünen. Umwelt und Nachhaltigkeit seien ein «nice to have» geworden.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.