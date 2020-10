Bergunfall in Oberried – Junge Frau stürzt in den Tod Am Dienstagnachmittag ist beim Blasenhubel eine Berggängerin verunfallt. Sie wurde schwer verletzt ins Spital geflogen, wo sie bald darauf verstarb.

Blick vom Brienzergrat auf Riedergrat und Blasenhubel. Foto: Bruno Petroni

Gemäss Angaben der Kantonspolizei Bern ereignete sich der Bergunfall in Oberried am Brienzersee am Dienstagnachmittag. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen befand sich eine Gruppe von sechs Berggängerinnen und Berggängern auf dem Abstieg vom Blasenhubel, als eine Frau stürzte, mehrere Hundert Meter den Hang hinunterrutschte und aus dem Blickfeld der übrigen Gruppenmitglieder geriet», heisst es in einer Mitteilung.

Umgehend seien zwei Begleiter hinterhergestiegen, um nach der Frau zu sehen. Zeitgleich seien die aufgebotenen Rettungshelikopter vor Ort eingetroffen. «Schliesslich wurde die schwer verletzte 20-jährige US-Amerikanerin ins Spital geflogen, wo sie kurze Zeit später verstarb», teilt die Kantonspolizei mit. Die beiden Begleiter, die bis zu ihr abgestiegen waren, seien unverletzt ausgeflogen worden.

Im Einsatz standen nach Kapo-Angaben jeweils eine Crew von Air-Glaciers und der Rega sowie Mitglieder der Alpinen Rettung Schweiz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

PD/JEZ