Kommentar zur Kehrtwende beim Bärenpark - Junge Bären müssen tabu sein

Die Kehrtwende beim Bärenpark Gantrisch ist begrüssenswert. Dass sich Bären im Zoo fortpflanzen, stand schon von Beginn an in der Kritik. Dieser haben sich Bernd Schildger und Ruedi Flückiger nun gestellt. Die beiden Hauptverantwortlichen haben zugehört. Und umgedacht.

Bern ist auch ohne Bären-Babys eine schöne Stadt. Junge Mutzen würden zwar viele Besuchende anlocken, der Preis für diese Leistung ist aber zu hoch. Denn: Dass die hinter Zäunen lebenden Tiere Nachwuchs produzieren, ist ethisch kaum vertretbar.

Braunbären sind nicht bedroht – von ihnen gibt es viele, und viele leben in Gefangenschaft. Dass sich ausgerechnet diese fortpflanzen, passt nicht zum Gedanken eines nachhaltigen Tier- und Naturschutzes. Und auch nicht zum Motto des Berner Tierparks, «Mehr Platz für weniger Tiere».

Leider bleibt immer noch ein fahler Nachgeschmack. Schildger greift weiterhin zu denselben Argumenten für den Bärennachwuchs. Der Mensch müsse die Tiere in all ihren Facetten erleben können. Dazu gehöre auch, wie sie mit ihren Jungen umgingen.

Zudem sollen die Gehege im Gantrisch auch mit Tieren aus dem europäischen Zuchtprogramm bestückt werden. Die «Zucht» – jenes Wort, gegen welches sich Schildger und Flückiger sonst so wehren – steckt hier bereits im Namen. Während Jungtiere in der Stadt erst einmal vom Tisch sind, werden sie im Gantrisch also nicht klar ausgeschlossen. Das ist ein Fehler. Egal, wo: Junge Bären müssen tabu sein.

Der Strategiewechsel muss mehr sein als nur eine Beruhigungspille für kritische Stimmen. Halten sich die Verantwortlichen nicht an ihren neuen Kurs, wird der Gegenwind schnell wieder aufkommen. Geht es um Bären, schauen die Bernerinnen und Berner genau hin.

Sheila Matti ist Redaktorin und schreibt über die Region Bern. Sie interessiert sich besonders für Natur und Digitalisierung – und für alles, was dazwischen liegt.

