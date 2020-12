Polizei sucht Zeugen – Jugendlicher vor dem Ryfflihof niedergestochen Nach einer Auseinandersetzung in der Neuengasse in Bern musste am Montagabend ein 18-Jähriger mit schweren Stichverletzungen ins Spital gebracht werden.

Kurz nach 18.35 Uhr am Montag wurde die Kantonspolizei Bern alarmiert, weil in der Neuengasse in Bern mehrere Personen aneinandergeraten seien. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen 18-Jährigen mit schweren Stichverletzungen am Boden liegend. Er musste ins Spital transportiert werden. Zwei weitere Jugendliche waren leicht verletzt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass die drei Männer im Zuge einer Auseinandersetzung mit einer anderen Personengruppe verletzt wurden, bei der mindestens ein Messer als Tatwaffe eingesetzt worden war. Mehrere verdächtige Personen konnten einvernommen werden, ein 17-jähriger mutmasslicher Täter wurde festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kapo nun Zeugen. Wer am Montag zwischen 18 und 18.40 Uhr in der Umgebung Ryfflihof in der Neuengasse verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

mb/pd