Polizei sucht Zeugen – Jugendlicher Velofahrer in Biel mit Auto zusammengestossen Am Dienstag ist in Biel ein Jugendlicher auf dem Velo mit einem Auto kollidiert. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.

Am Dienstagvormittag kurz nach 12 Uhr hat sich in Biel im Verzweigungsbereich von Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse und Bubenberg-Strasse ein Unfall ereignet. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern wollte ein Jugendlicher mit dem Velo bei der Bubenberg-Strasse den Fussgängerstreifen in Richtung Wildermethmatte überqueren, als es zur Kollision mit einem von links kommenden silbrigen Kleinwagen kam.

Der Jugendliche stürzte. Passanten eilten ihm umgehend zu Hilfe. Der Autofahrer und der Jugendliche sprachen kurz miteinander und verliessen dann die Unfallstelle ohne ihre Personalien auszutauschen. Später musste der Jugendliche dann in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zum Unfall machen kann, insbesondere der Fahrer des Autos sowie die Passanten, werden gebeten, sich unter +41 31 638 81 11 zu melden.

pd/ske

