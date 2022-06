Unfall in Nidau – Jugendlicher Velofahrer bei Kollision mit Auto verletzt Am Freitagnachmittag ist in Nidau ein Velofahrer mit einem Auto zusammengestossen. Der Velofahrer wurde verletzt ins Spital gebracht.

Bei einer Kollision mit einem Auto hat sich am Freitagmittag in Nidau ein jugendlicher Velofahrer verletzt. Nachdem er von Passanten betreut worden war, brachte ihn eine Ambulanz ins Spital. Die in den Unfall verwickelte Autofahrerin wurde durch ein zweites Ambulanzteam vor Ort kontrolliert.

Laut einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei ereignete sich der Unfall auf der Hauptstrasse. Gemäss aktuellen Erkenntnissen bog der Velofahrer von der Bushaltestelle Nidau Bahnhof her auf diese Strasse ein. Aus noch zu klärenden Gründen kam es zum Zusammenstoss mit dem Auto, das in Richtung Port unterwegs war.

Der Verkehr wurde auf dem betreffenden Strassenabschnitt während mehrerer Stunden wechselseitig geführt. Auch wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.