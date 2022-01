Von Vermummten – Jugendlicher in Lyss bedroht und bestohlen Am Samstagvormittag wurde einem Jugendlichen in der Bahnhofsunterführung in Lyss das Portemonnaie gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Bahnhof Lyss kam es am Samstagmorgen zu einem Überfall. Foto: Enrique Muñoz García

Der Kantonspolizei Bern wurde am Samstag nachträglich gemeldet, dass in Lyss in der Bahnhofsunterführung ein

Jugendlicher von zwei Unbekannten beraubt worden sei. Gemäss Aussagen befand sich der Jugendliche am

Vormittag um circa 11.00 Uhr in der Unterführung, als sich ihm zwei unbekannte Männer im Alter

zwischen 16 und 20 Jahren näherten.

Die Unbekannten waren von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Sie hatten beide eine Kapuze übergezogen und trugen jeweils eine Schutzmaske. Der Jugendliche wurde mit einem scharfen Gegenstand bedroht und aufgefordert, das Portemonnaie herauszurücken.

Danach verliessen beiden Täter die Unterführung in Richtung Aldi, woher sie zuvor auch gekommen waren. Die Polizei sucht Zeugen: 031 324 85 31.

sih/pkb

