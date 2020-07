Streit um Maskenpflicht in Bulle – Jugendlicher greift Buschauffeur und Polizisten an In Bulle FR ist am Montag eine Billetkontrolle in einem Linienbus eskaliert. Ein Passagier hatte sich nicht an die Maskentragepflicht gehalten.

Beim Vorfall in der Nähe des Bahnhofs Bulle wurden zwei Beamte verletzt (Symbolbild). Foto: Cyberphoto/Laurent Crottet

In Bulle FR ist am Montag eine Polizeipatrouille von einem Jugendlichen gewaltsam angegriffen worden. Der 15-jährige Passant attackierte die Beamten, als diese zwei renitente Buspassagiere kontrollieren wollten. Beim Einsatz wurden eine Polizistin und ein Polizist verletzt.

Laut Polizeiangaben vom Dienstag hatten zwei Jugendliche in einem Bus der Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF) für Ärger gesorgt – einer der beiden hielt sich nicht an die Maskenpflicht. Die TPF-Zentrale rief in der Folge die Polizei zu Hilfe.

Anlässlich der Kontrolle mischte sich den Angaben zufolge eine Drittperson ein und beschimpfte die Polizisten. Plötzlich habe der Jugendliche den Busfahrer angegriffen. Als die Beamten dazwischen gehen wollten, wurden sie ihrerseits mit Schlägen eingedeckt. Der Unruhestifter konnte daraufhin «gebändigt» werden.

Während dem Einsatz versammelten sich mehrere Personen in «feindseliger» Stimmung, während die Polizei ihrerseits Verstärkung aufbot – unter anderem einen Polizeihundeführer. Schliesslich wurden vier Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren angehalten. Der 15-jährige Angreifer wurde vom Jugendrichter in Untersuchungshaft gesetzt. Weitere Ermittlungen laufen.

( SDA /flo )