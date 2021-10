Unfall in Oberdiessbach – Jugendlicher Autofahrer bei Kollision verletzt In der Nacht auf Sonntag sind in Oberdiessbach zwei Autos kollidiert. Vier Personen wurden ins Spital gebracht. Die betreffende Strasse war rund vier Stunden gesperrt.

Kurz vor der Ortseinfahrt in Oberdiessbach ist es in der Nacht vom Samstag zu einer Kollision von zwei Autos gekommen. (Symbolbild) Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Ein Jugendlicher hat in der Nacht vom Samstag in Oberdiessbach die Kontrolle über sein Auto verloren und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie die Kantonale Jugendanwaltschaft und die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilten.

Der jugendliche Lenker wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren. die drei Insassen des anderen Autos wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

