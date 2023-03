Raubversuch in Interlaken – Jugendlicher angegriffen und verletzt Am Dienstagabend ist in Interlaken ein Jugendlicher von zwei unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden. Er musste sich in ärztliche Pflege begeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Rosenparkplatz in Interlaken: Hierhin flüchteten die beiden Männer, nachdem sie einen Jugendlichen niedergeschlagen hatten. Foto: Hans Urfer

Der Kantonspolizei Bern wurde am Mittwoch nachträglich gemeldet, dass sich am Dienstagabend, 21. März, an der General Guisanstrasse in Interlaken ein Raubversuch ereignet habe. Gemäss bisherigen Erkenntnissen war ein Jugendlicher gegen 21.30 Uhr in der General Guisanstrasse unterwegs, als er auf Höhe der Kreuzung zur Rosenstrasse von zwei unbekannten Personen angesprochen und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert wurde, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Medienmitteilung. Als er dies verweigerte, versetzten sie ihm Schläge. Das Opfer stürzte zu Boden und blieb verletzt liegen. Danach liessen die beiden Unbekannten von ihm ab und flüchteten in Richtung Rosenparkplatz.

Der Jugendliche begab sich in der Folge selbstständig in ärztliche Pflege. Die beiden Täter sollen zwischen 180 und 195 Zentimeter gross sein, trugen dunkle Kleidung und waren zum Zeitpunkt des Überfalls maskiert. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefonnummer: +41 33 227 61 11.

PKB

