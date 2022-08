Austausch als Teil der Ausbildung – Jugendliche zeigen wenig Interesse an Sprachaufenthalten Mit einer Motivationskampagne sollen nun Schüler, Studentinnen und Lernende zu einem Besuch im Welschland oder im Ausland animiert werden. Denis von Burg

Sprach- und Bildungsaustausch: Bei Studenten beliebt, bei Schülerinnen und Lernenden ist das Interesse noch gering. Foto: Keystone

Das Ziel war ambitioniert. 2017 verabredeten Bund und Kantone, dass jeder und jede in diesem Land während der Ausbildungszeit mindestens einen längeren Aufenthalt in einem anderen Sprachraum machen soll, sei es in der Schweiz oder im Ausland. «Austausch und Mobilität sollten zum festen Bestandteil jeder Biografie werden», sagten die Behörden und gründeten dafür die Agentur Movetia. Diese mit über 40 Millionen Franken vom Bund finanzierte Agentur hat den Auftrag, in Zusammenarbeit mit den Kantonen Austauschprogramme zu organisieren und zu fördern.