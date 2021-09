15- bis 17-Jährige festgenommen – Drei Teenager wollten Tankstelle in Liebefeld ausrauben Angestellte bedroht und Geld gefordert: Drei Jugendliche, die am Sonntag an einem Raubversuch auf eine Tankstelle in Liebefeld beteiligt waren, wurden festgenommen.

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag drei an einem Raubversuch auf eine Tankstelle in Liebefeld beteiligte Jugendliche angehalten.

Der Raubversuch auf die Tankstelle an der Schwarzenburgstrasse in Liebefeld war am Sonntag, 12. September, kurz vor 19.25 Uhr gemeldet worden. Zwei Jugendliche hatten eine Angestellte bedroht und Bargeld gefordert. Als die Angestellte dieser Forderung nicht Folge leistete, verliessen die Jugendlichen die Tankstelle und liefen in verschiedene Richtungen davon.

Der Polizei gelang es zunächst, auch dank präzisen Schilderungen eines Zeugen, noch am gleichen Abend einen dem geschilderten Signalement entsprechenden Jugendlichen anzuhalten. In den nachfolgenden Tagen wurden zwei weitere mutmasslich Beteiligte identifiziert und am Donnerstag, 16. September, angehalten. Die drei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Weitere Ermittlungen zur Klärung der genauen Rollen der drei Beteiligten, werden unter der Leitung der zuständigen Jugendanwaltschaft folgen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden sie sich vor der Justiz verantworten müssen.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.