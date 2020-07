Sommerserie Grenzen – «Jugendliche wollen sehen, wie Sex geht» Jugendliche kommen oft schon früh mit Pornografie in Berührung. Für manche von ihnen kann das eine wichtige Grenzerfahrung sein. Stephanie Jungo



Patrick Kollöffel und Luise Treu arbeiten als Sexualpädagogen bei der Stiftung Berner Gesundheit. Foto: Adrian Moser

Luise Treu und Patrick Kollöffel sprechen über Sex. Beruflich. In den Räumen der Stiftung Berner Gesundheit zeigen sie ihren Arbeitsort. Ein Raum für Buben. Ein Raum für Mädchen. Beide mit Sofas ausgestattet, bei den Mädchen hängen Flyer an den Wänden, und es liegen Kissen auf den Sofas. Als Sexualpädagogen arbeiten Treu und Kollöffel mit Fachpersonen, Eltern und Jugendlichen. In den beiden Räumen empfangen sie Schulklassen, sprechen mit ihnen über Pubertät, Liebe, Sex – oder eben Pornografie. Für Treu und Kollöffel etwas, womit manche Jugendliche Grenzen austesten.