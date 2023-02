Vorfall in Münchenbuchsee – Jugendliche von Gruppe angegriffen und ausgeraubt Am vergangenen Freitag wurden vier Jugendliche von einer Gruppe angegriffen und ausgeraubt. Drei von ihnen wurden leicht verletzt.

Als die Polizei beim Schulhaus ankam, trafen sie die vier Jugendlichen an. Drei waren leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Simon Glauser

Eine grössere Gruppe von unbekannten, teilweise vermummten Personen griffen am vergangenen Freitag in Münchenbuchsee vier Jugendliche an, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

Gegen 23 Uhr hielten sich die Jugendlichen beim Schulhaus Bodenacker auf, als sie von der Gruppe angesprochen und um Geld gefragt wurden. Daraufhin griff die Gruppe, die aus etwa zehn bis fünfzehn Personen bestand, die Jugendlichen an.

Dabei soll es auch zu Schlägen mit Holzstöcken gekommen sein. Drei der Jugendlichen wurden leicht verletzt.

Die Unbekannten flohen mit ihrer Beute in Richtung Bahnhof, konnten jedoch nicht festgenommen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

PD/law

