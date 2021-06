Lärm und Vandalismus – Jugendliche vandalieren in Aarberg – ist es ein Hilfeschrei? In Aarberg kommt es vermehrt zu Sachschäden. Gemeinderat Adrian Hügli und Schulsozialarbeiter Martin Blau über Grenzen und Unterstützung. Mara Traffelet

Ein trauriger Anblick: Der demolierte Holzzaun nach Auffahrt. Foto: zvg

Endlich wird das Wetter wärmer. Die Leute sind draussen, sitzen zusammen, hören Musik. So auch die Jugendlichen in Aarberg. Am Auffahrtsabend jedoch artet es aus. Ungefähr fünfzehn Jugendliche im Oberstufenalter demolieren einen Holzzaun an der renaturierten Aare. Eine Anwohnerin beobachtet das Spektakel, filmt die Teenager, bis sie schlussendlich die Polizei ruft.

Die Demolierung des Zaunes war kein Einzellfall. In Aarberg kommt es seit Frühling 2021 vermehrt zu Sachschäden und Lärmbeschwerden, am Bahnhof zu Vandalismus in Form von Sprayereien.

Aufruf an Bürgerinnen und Bürger