Bei der Endhaltestelle Bümpliz – Jugendliche schlagen Tram-Chauffeur spitalreif Eine Gruppe junger Männer griff am Mittwochabend einen Tram-Chauffeur an. Sie traktierten ihn mit Faustschlägen und Fusstritten.

Hier kam es zum Vorfall: Die Tram-Endstation Bümpliz. Screenshot: Google Streetview

Am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr griff eine Gruppe junger Männer bei der Tram-Endhaltestelle Bümpliz einen Tram-Chauffeur an. Kurz zuvor hatten sie einen Fahrgast beim Verlassen des Trams bedrängt und festgehalten, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Der Tram-Chauffeur bekam den Zwischenfall mit und ging zu den Personen hin.

Daraufhin traktierten die jungen Männer den Chauffeur unter anderem mit Faustschlägen und Fusstritten. Die Täter gingen nach dem Angriff zu Fuss in unbekannte Richtung davon.

Der verletzte Tram-Chauffeur wurde durch ein aufgebotenes Ambulanzteam betreut und musste für weitere medizinische Abklärungen ins Spital gebracht werden.

Den Schilderungen zufolge bestand die Gruppe aus etwa sechs Männern, die zirka 18 Jahre alt sein dürften. Einer von ihnen trug ein blaues Baseballcap und ein gelb-blaues Oberteil. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Gruppe machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 031 638 81 11 zu melden.

chh/pd

