Sternenwochen in Langenthal – Jugendliche sammeln für Kinder auf der ganzen Welt Achtklässler haben selbstständig eine Pressekonferenz auf die Beine gestellt. Sie bewarben damit ihre Spendenaktion für das Hilfswerk Unicef. Beatrice Beyeler

Volle Konzentration: Gut vorbereitet führen die Schülerinnen und Schüler durch den Anlass. Fotos: Nicole Philipp

Die Glocke schrillt, es ist grosse Pause. Im Oberstufenzentrum Kreuzfeld in Langenthal rennen Schülerinnen und Schüler durch die Gänge. Hier sucht ein Knabe seinen Rucksack, dort rempelt ein anderer einen Klassenkameraden an. Rufe hallen durch den Gang. Ganz anders die Stimmung im Singsaal unter dem Dach des Schulhauses: Acht Jugendliche sitzen wortlos und konzentriert an einem langen Tisch. Ihre Augen über den Gesichtsmasken sind konzentriert auf Notizzettel gerichtet.

Sie bereiten sich für die Pressekonferenz vor, die zwei Schulklassen gemeinsam organisiert haben. Der Anlass wird im Rahmen der Sternenwochen des Kinderhilfswerks Unicef durchgeführt. Die Aktion läuft seit Ende November bis Weihnachten. In diesem Jahr wird Geld für Corona-gebeutelte Kinder auf der ganzen Welt gesammelt.