Frust wegen der Corona-Pandemie – Jugendliche rufen zum nächsten Krawall auf An Ostern wollen sie sich wieder in St. Gallen treffen und Unruhe stiften. Was treibt sie an? Und wie geht es der Frau, deren Antiquitätenladen zerstört wurde? Tim Wirth , Christian Zürcher

Mehr als 200 Jugendliche haben sich am vergangenen Wochenende auf dem Roten Platz in St. Gallen versammelt. Foto: 20 Minuten

Nicht schon wieder. Kaum hat die Feuerwehr die zersplitterten Scheiben in der Altstadt mit Pavatexplatten zugedeckt, kaum haben Reinigungswagen die Gummischrotprojektile eingesaugt – da folgt bereits der nächste Aufruf. «Bringed alli Lüt uf Sg», heisst es in Nachrichten, die über Snapchat verbreitet werden und auf den Karfreitag anspielen. «Es mue eskaliere. Mir müend zeige, was mir sind.»

Leon, der in Wahrheit anders heisst, hat sich vergangenen Freitag mit seinen Freunden auf dem Roten Platz in St. Gallen betrunken. «Jäger, Smirnoff, chli alles» sagt der 18-Jährige. 200 andere Jugendliche waren mit Leon auf dem Roten Platz, viele, weil sie über die sozialen Medien auf die illegale Party hingewiesen worden waren.