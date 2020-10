Treffpunkt Bahnhof Langnau – Jugendliche lärmten, Polizei kontrollierte In den vergangenen warmen Monaten hatten die Anwohner um den Bahnhof offenbar unruhige Abende: Junge Leute machten viel Lärm. Susanne Graf

Im Park neben den Zuggleisen liessen es Jugendliche diesen Sommer laut zu und her gehen. Thomas Peter

«Ich mache mir Sorgen wegen der Drogen-Party-Szene am Bahnhof auf Perron 1.» Das schrieb Hansueli Albonico in einer einfachen Anfrage an den Gemeinderat von Langnau. Der SP-Parlamentarier hatte beobachtet und sich berichten lassen, dass im Park neben den Gleisen im Sommer nicht in erster Linie Alkohol konsumiert wurde, sondern Cannabis, Lachgas und möglicherweise auch LSD.

«Die leeren Lachgas-Patronen landen jeweils in den Gärten jenseits der Bahngleise», rapportierte Albonico dem Gemeinderat. Auch hörte der Hausarzt von «besorgten Eltern», dass sich vereinzelt Primarschüler in der Gruppe aufhielten. Albonico wollte deshalb wissen: »Was für ein Schutzkonzept für unsere Jugendlichen hat die Gemeinde derzeit in dieser Situation?»