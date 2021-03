Corona und Ernährung – Jugendliche kämpfen mit Essstörungen Die Zahl der jungen Menschen, die von Übergewicht betroffen sind, hat während der Pandemie stark zugenommen. Doch auch die Fälle von Magersucht häufen sich. Pia Andrée Wertheimer

Zu ungesund, zu viel und zu wenig: Viele Jugendliche tun sich während der Pandemie mit dem Essen schwer. Foto: André Schuster (Plainpicture)

Jim ist 12. Für gewöhnlich misst er sich stundenlang mit seinen Freunden in Zürichs Skateparks. Manche Schrammen muss seine Mutter verarzten, die nicht will, dass man ihren Sohn mit vollem Namen nennt. Doch insgeheim ist der Bub stolz auf seine kleinen «Sprungnarben», wie er sie nennt. Seit Herbst ist aber keine einzige dazugekommen, die Skateparks sind wegen Corona geschlossen. Dazugekommen sind hingegen bald acht Kilo Körpergewicht, denn nun steuert Jim lediglich einen Avatar, der in der virtuellen Welt stundenlang auf seinem Skateboard fährt.