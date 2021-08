Unfall auf Fussgängerstreifen – Jugendliche in Biel von Auto erfasst und leicht verletzt Am Freitagnachmittag ist in Biel eine Fussgängerin bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Sibylle Hartmann



Wie der Kantonspolizei Bern nachträglich gemeldet wurde, ist es am Freitag gegen 16.00 Uhr auf dem Längfeldweg in Biel zu einem Unfall gekommen. Eine Jugendliche wollte bei der Verzweigung zur Länggasse von der Haltestelle Länggasse her einen Fussgängerstreifen überqueren. Dort wurde sie von einem von der Poststrasse herkommenden dunklen Auto erfasst.

Wie die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntagmorgen schreibt, hielt der Lenker kurz an um sich nach dem Gesundheitszustand zu erkundigen, setzte seine Fahrt anschliessend jedoch in Richtung Johann-Renfer-Strasse fort. Die Jugendliche wurde beim Unfall leicht verletzt. Sie begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen: 032 324 85 31 zu melden.

