Expertin für Jugend & Internet Infos einblenden

Die in Kolumbien aufgewachsene Schweizerin und Digitalexpertin Sandra Cortesi leitet seit zehn Jahren das Youth and Media Projekt am Berkman Klein Center for Internet & Society an der Harvard-Universität in den USA. Dieses umfasst eine Reihe von Forschungs- und Entwicklungsinitiativen mit Fokus auf Jugendliche und deren Nutzung von Digitaltechnologien. Thematisch beschäftigt sich Sandra Cortesi mit Themen wie Informationsqualität, Privatsphäre, Gesundheit, Zukunft der Arbeitswelt, künstliche Intelligenz, digitale Bildung und Partizipation. Sie verfügt über eine mehrjährige Erfahrung in der engen und direkten Zusammenarbeit mit Jugendlichen und begleitete bereits das Youth Lab von «20 Minuten». Seit Januar 2020 ist Sandra Cortesi zudem Teil des Verwaltungsrats von «20 Minuten». (kg)