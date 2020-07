Vorbereitung auf 2021 – Jugendliche gestalten das Plakat für die Berner Fasnacht Die Fasnacht als Fest für Jung und Alt: Sinnbildlich dafür soll das nächste Fasnachtssujet von Berner Gymnasiasten oder Berufsschülern erschaffen werden.

Der Fasnachtsbär war auch schon Sujet der Fasnachtsplakate. Fürs kommende Jahr gestalten Berner Jugendliche das Plakat. Foto: Adrian Moser

Nach bekannten Künstlern wie Rolf Knie, Ted Scapa oder Polo Hofer sind nun Jugendliche für das nächste Plakatsujet der Berner Fasnacht verantwortlich. Damit will der Verein Bärner Fasnacht zum Ausdruck bringen, dass das Fest Jung und Alt verbindet.

Der Verein lancierte an den Berner Schulen einen Wettbewerb für die Gestaltung des Sujets. Unterdessen stehen die zehn Finalteilnehmenden fest. Am 4. November wird der Verein das Gewinnersujet präsentieren, wie er in einer Mitteilung vom Samstag schreibt.

Das Gewinnersujet wird als Vorlage für sämtliche Drucke wie Plakate, Flyer und Ähnliches verwendet – und natürlich für die Fasnachtsplakette. Für die drei Erstplatzierten gibt es einen Zustupf in die Klassenkasse.

Die diesjährige Fasnacht fand nach nur einem Tag ein jähes Ende. Geschuldet war dies der Corona-Pandemie. Ende Februar erliess der Bundesrat ein Verbot von Grossanlässen. Das bedeutete, dass nach dem Fasnachtsauftakt am Donnerstag alle weiteren Anlässe der Berner Fasnacht ins Wasser fielen.

( SDA / mb )