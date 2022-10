Institution in Wattenwil – Jugendliche engagieren sich für die ältere Generation Der Demenzgarten des Alters- und Pflegeheims Wattenwil wurde neu gestaltet. Eine der Attraktionen: zwei Hasen zum Streicheln. Ermöglicht wurde das neue Angebot durch das Engagement dreier Schüler.

Die drei Schüler, welche mit ihrem Einsatz den Demenzgarten des Alters- und Pflegeheims Wattenwil ergänzten. Foto: PD

Tiere vermitteln Lebensfreude und öffnen Welten. Diese Erkenntnis ist bei der Pflege von dementen Menschen seit langem bekannt. Die Neugestaltung des Demenzgartens beim Alters- und Pflegeheim Wattenwil beinhaltet einen Rundweg, der an verschiedensten Blumen und unter anderem auch an einem Kräutergarten vorbeiführt. Verschiedene Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. «Ziel ist es, den Bewohnenden ein heimeliges Gefühl zu geben und bei ihnen mit Gerüchen und anderen Sinneseindrücken gute Erinnerungen zu wecken», schreibt die Institution in einer Medienmitteilung.

Als Höhepunkt des Umbaus kommt seit kurzem ein Hasenstall hinzu, dessen zwei Bewohner genau die eingangs erwähnte Lebensfreude wecken und Türen zu den dementen Menschen öffnen sollen. Dario, Sascha und Severin, drei Schüler der 9. Klasse des Oberstufenzentrums Wattenwil, haben den Hasenstall im Rahmen des Projekts «Flex 9» gebaut. Unterstützt wurden die drei von der Firma Megert Holzbau in Wattenwil sowie der Firma Hänni Gartenbau in Forst.

«Das Resultat ist für alle sehr erfreulich», steht im Communiqué weiter. Die beiden Hasen scheinen sich demnach sehr wohlzufühlen und geniessen ihr grosszügiges Zuhause. «Und die Bewohnenden freuen sich, die beiden Langohrhasen bestaunen und streicheln zu können.» Der Garten wurde unter Beisein von Angehörigen an einem der prächtigen Sommermittage mit einem Grillfest eingeweiht.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.