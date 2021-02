Ein Opfer wurde dabei verletzt – Jugendliche am Bahnhof Schönbühl angegriffen und ausgeraubt Am Freitagabend griffen drei Männer am Bahnhof Schönbühl SBB zwei Jugendliche an und stahlen einem von ihnen das Portemonnaie. Weit kamen sie nicht – in Bern griff sie die Polizei auf.

Hier wurden letzten Freitag zwei Jugendliche tätlich angegangen: Bahnhof Schönbühl SBB. Foto: Screenshot/Google Streetview

Am letzten Freitagabend warteten zwei Jugendliche kurz vor 23.30 Uhr im Wartehäuschen am Bahnhof Schönbühl SBB auf den Zug, als drei junge Männer ebenfalls eintraten und sie ansprachen. Kurz darauf wurden die beiden Jugendlichen von einem der Unbekannten unvermittelt angegriffen.

Dabei entriss der Täter einem der Opfer das Portemonnaie. Als dieser das Portemonnaie zurückforderte und sich wehrte, wurde er von den drei Angreifern mit Schlägen traktiert. Daraufhin liessen sie von ihm ab und stiegen in den Zug in Richtung Bern. Das 17-jährige Opfer wurde bei der tätlichen Auseinandersetzung leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwochmorgen in einer Medienmitteilung schreibt.

Aufgrund der Beschreibung konnte die Polizei die drei Täter kurze Zeit später im Bahnhof Bern anhalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache bringen. Die jungen Männer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Sie werden sich vor der Justiz verantworten müssen.

Weitere Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der genauen Rollen der drei involvierten, mutmasslichen Täter, werden unter der Leitung der zuständigen Jugendanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland folgen.

chh/pd