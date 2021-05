Steffisburger Gemeindepräsident – Jürg Marti tritt aus dem Grossen Rat zurück Im Juni nimmt der Steffisburger Gemeindepräsident ein letztes Mal an der Session des Kantonsparlamentes teil.

Steffisburgs Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) tritt Ende 2021 zurück. Foto: PD/André Maurer

Dass Jürg Marti (SVP) Ende Jahr als Gemeindepräsident von Steffisburg abtreten wird, ist bekannt. Nun hat er sich entschieden, auch sein Mandat im Grossen Rat abzugeben, das er seit 2020 innehatte. Ob er diesen Schritt machen würde, hatte Marti bisher offengelassen.

«Ich habe festgestellt, dass mir die Rolle des Exekutivpolitikers, wie ich sie als Gemeindepräsident innehabe, mehr entspricht als die Funktion in der Legislative», erklärt Marti seinen Entscheid. «Ich bin im Grossen Rat deshalb nie ganz angekommen.» Ausserdem möchte er sich bis Ende Jahr noch ganz auf seine Rolle in der Gemeinde Steffisburg konzentrieren – und ab Anfang 2022 frei sein für neue Aufgaben. «Meine Zukunft sehe ich in der Privatwirtschaft», so der Politiker. Er habe im Grossen Rat wertvolle Erfahrungen machen und Kontakte knüpfen dürfen.