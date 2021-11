Überraschender Wechsel – Jürg Marti geht zur Migros Steffisburgs Gemeindepräsident Jürg Marti wird Leiter Real Estate und Mitglied der Geschäftsleitung der Genossenschaft Migros Aare. Marco Zysset

Steffisburgs Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) wechselt Anfang 2022 zur Migros Aare. Foto: Christoph Gerber

Diese Personalie dürfte noch zu reden geben: Jürg Marti, bis Ende 2021 noch Gemeindepräsident von Steffisburg, wird neuer Leiter Real Estate der Migros Aare. Das teilt die Migros am Freitag mit. Der Wechsel ist insofern interessant, als Marti in seinen bald 13 Jahren zusammen mit der Migros Aare das Gesicht von Steffisburg wesentlich umgestaltet hat: Die Migros ist an den beiden Grossprojekten am Dükerweg und an der Scheidgasse, wo aktuell grosse Wohn- und Geschäftsüberbauungen entstehen, entscheidend beteiligt.

Im Frühling 2021 gab Marti (SVP) seinen Rücktritt als Gemeindepräsident per Ende Jahr bekannt, Ende September wurde Reto Jakob (SVP) zu seinem Nachfolger gewählt.