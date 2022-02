Wechsel in der Gemeinde Meiringen – Juck Egli wird Verwaltungsleiter Im Juli tritt Juck Egli die Nachfolge von Daniela Grisiger als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Gemeinde an.

Juck Egli übernimmt ab Juli die Aufgabe als Verwaltungsleiter der Gemeinde Meiringen. Foto: PD

Juck Egli startete 1985 seine kaufmännische Lehre bei der Gemeindeverwaltung Meiringen. Während seiner beruflichen Laufbahn bildete sich Egli weiter zum Tourismusfachmann HF und zum Betriebsökonom FH. 2019 erlangte er zudem einen Masterabschluss in Health Administration. Juck Egli arbeitete die letzten sechzehn Jahre als Leiter Kommunikation bei der Michel Gruppe AG im Haslital.

«Mit der Rückkehr zu meinem ersten Ausbildungsplatz schliesst sich mein beruflicher Kreis», wird der 52-jährige gebürtige Meiringer in einer Mitteilung der Gemeinde zitiert, in der Egli als neuer Verwaltungsleiter vorgestellt wird. Er tritt die Stelle als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Gemeinde am 1. Juli an und ersetzt Daniela Grisiger, die nach fünfjähriger Tätigkeit die Gemeinde per Ende März verlassen wird. In der Übergangszeit übernehmen gemäss Mitteilung die vier Abteilungsleitenden zusammen mit einer externen Unterstützung die Führung der Gemeindeverwaltung.

Ein «Glücksfall für die Gemeinde»

Juck Egli ist verheiratet, Vater zweier Kinder und wohnt in Meiringen. Es sei ein «Glücksfall für die Gemeinde», dass sich ein bestens ausgebildeter Einheimischer im Rekrutierungsprozess gegen sechs Mitbewerber durchgesetzt habe und die Geschicke der Gemeindeverwaltung Meiringen in die Zukunft führe, wird Gemeindepräsident Roland Frutiger zitiert.

