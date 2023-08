Jubiläumsversammlung des FC Lerchenfeld – Rechnung fiel besser aus als geplant Auch wenn die Zahlen 2022 rot waren: Der FC Lerchenfeld ist im Jubiläumsjahr finanziell gesund. Und bei Kindern und Jugendlichen sehr gefragt.

Die Frauen des FC Lerchenfeld sind sportlich erfolgreich unterwegs. Mittlerweile spielen junge Frauen im Team, die in eigenen Mädchenteams gross geworden sind. Foto: Andreas Blatter

Kassier Daniel Grundbacher konnte an der 100. Hauptversammlung des FC Lerchenfeld Erfreuliches vermelden: Im Budget der Saison 22/23 war ein Defizit von 76’500 Franken vorgesehen. Dies wegen der Investition von 90’000 Franken für die neue Beleuchtungsanlage beim Nebenplatz. Dank höheren Unterstützungsbeiträgen musste lediglich ein Minus von knapp 65’000 Franken verbucht werden, erfuhren nun die 140 Teilnehmenden an der Versammlung. Auch wenn das Defizit das Vermögen mindere, stehe der Verein «nach wie vor auf gesunden Beinen», heisst es in einer Medienmitteilung zur Hauptversammlung. Und: Dank einem Reingewinn aus der Jubiläumsfeier könne im Budget für die neue Saison wieder ein Reingewinn geplant werden.

Neuer TK-Präsident

Anstelle von Charles Giger, der 30 Jahre für den Spielbetrieb verantwortlich war, wurde Werner Grossen als neuer TK-Präsident in den Vorstand gewählt. Die Vereinsleitung setzt sich nun wie folgt zusammen: Matthias Kocher (Präsident), Manuel Jenni (Vizepräsident), Charles Giger (Geschäftsführer), Daniel Grundbacher (Kassier), Werner Grossen (TK-Präsident), Claudio Schneider (Sportchef), Cristine Paduga (Verantwortliche Frauen), Florent Berisha (Juniorenobmann), Markus Aeschlimann (Verantwortlicher Kinderfussball) und René Gerber (Seniorenobmann).

Mit 895 Mitgliedern ist der FC Lerchenfeld nach eigenen Angaben einer der grössten Sportvereine in der Region. Mit 440 Juniorinnen und Junioren sei «die Kapazitätsgrenze längstens überschritten», heisst es in der Mitteilung weiter. Deshalb müssen in allen Kategorien Wartelisten geführt werden. Der Boom betrifft auch die Frauenteams: Nur drei Jahre nach der Gründung von Juniorinnenteams wurden bereits erste Spielerinnen in die Frauenmannschaften bei den Aktiven integriert.

PD/maz

