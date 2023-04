Pro Natura Region Thun – Jubiläumsjahr und Heuschrecken Die Hauptversammlung von Pro Natura Region Thun stand ganz im Zeichen des Rückblickes auf das Jubiläumsjahr und der Heuschrecken auf der Thuner Allmend.

Auch der Gefleckten Keulenschrecke gefällt es auf der Thuner Allmend. Foto: PD

Präsidentin Suzanne Albrecht konnte an der 51. Hauptversammlung über 40 Mitglieder begrüssen. Im Rückblick auf das Jubiläumsjahr streifte sie die vielfältigen Arbeiten. Es zeichnete sich aus durch eine grosse Medienpräsenz im Zusammenhang mit sechs Exkursionen, an denen über 100 Naturinteressierte teilnahmen.

An sieben Arbeitseinsätzen in den Naturschutzgebieten Schintere und Gwattmoos wurden von gegen 100 Freiwilligen Unterhaltsarbeiten erledigt. «Auffallend sind die neuen Bänke im öffentlichen Teil der Schintere», schreibt Pro Natura in der Medienmitteilung zur Hauptversammlung weiter.

Der Vorstand musste sich wiederum mit Einsprachen für die Einhaltung von Gesetzen wehren, heisst es weiter. Meistens ging es um Bäume, die als krank, im Nachhinein jedoch von Fachleuten als kerngesund bezeichnet wurden. Ein «schöner Erfolg» konnte zusammen mit den Planern nach einer Einsprache beim Bauprojekt Gymnasium erzielt werden. Statt der Fällung von 70 Bäumen und der Ersatzpflanzung mit exotischen Gehölzen konnten 23 Bäume stehen bleiben, und gefällte werden durch einheimische Baumarten ersetzt.

Der zweite Teil des Abends gehörte dem Tier des Jahres 2023, der Blauflügeligen Ödlandschrecke. Hansruedi Käppeli ist der profundeste Kenner der Heuschrecken auf der Thuner Allmend. In unzähligen Arbeitsstunden hat er alle vorkommenden Arten in Wort und Bild dokumentiert. In seinem Vortrag stellte er den staunenden Zuhörenden die Arten vor. Neben der recht häufigen Ödlandschrecke leben auch Raritäten wie die Gefleckte Keulenschrecke, der Rotleibige und der Verkannte Grashüpfer auf der Allmend.

Hansruedi Käppeli wusste die Anwesenden zu faszinieren. Er wird im August Interessierte mit auf die Allmend nehmen. Daten zu dieser Exkursion sind zu finden auf www.pronatura-be.ch/de/region- thun. Dort wird auch das neuste Projekt vorgestellt: Kostenlose Beratung für Private, Firmen und Gemeinden, die Flächen im Sinne der Biodiversität aufwerten möchten.

PD

