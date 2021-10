Turnverein Zweisimmen – Jubiläumsanlässe definitiv vertagt Der Turnverein Zweisimmen schliesst das auf Ende 2021 «verlängerte Jubiläumsjahr 2020» definitiv ab. Die Anlässe sollen später durchgeführt werden.

Das Logo des TV Zweisimmen zum 100-jährigen Bestehen. Foto: PD/TVZ

Jubiläen in Pandemiezeiten durchzuführen, ist eine Knacknuss. Oder gar ein Ding der Unmöglichkeit. Das musste auch der Turnverein Zweisimmen (TVZ) erfahren. So schreibt die Medienverantwortliche Selina Regamey: «Nach mehrmaligen Verschiebungen der Anlässe und der letztendlichen Absage haben das OK wie auch der Vorstand TVZ beschlossen, auf Ende dieses Jahres das ‹verlängerte Jubiläumsjahr 2020› des Turnvereins Zweisimmen definitiv abzuschliessen.»

Vor dreieinhalb Jahren

Und weiter: «Die seit dem 13. September 2021 in der Schweiz geltende erweiterte Zertifikatspflicht erschwert Dorfvereinen, wie wir es sind, die Organisation von grösseren Anlässen massiv.» Das OK «100 Jahre TVZ 2020» hatte sich schon vor dreieinhalb Jahren das erste Mal getroffen. Es organisierte in insgesamt 18 Sitzungen das Jubiläumsjahr – aus dem letztlich nichts geworden ist.