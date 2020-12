Abo Thuner Cantonale setzt auf den Wandel

Am Freitag eröffnen das Kunstmuseum in Thun und das Kunsthaus in Interlaken ihre Weihnachtsausstellung Cantonale Berne Jura. Insgesamt beteiligen sich neun Institutionen, die 179 Positionen von Künstlerinnen und Künstlern aus beiden Kantonen zeigen.