Lerchenfeld – Jubiläum wird später gefeiert Vor 40 Jahren wurde der Coiffeursalon Coiffeur Papillon La Biosthetique an der Langenstrasse 21 im Lerchenfeld eröffnet.

Edith Frattini vor ihrem Coiffeurgeschäft. BOM

Es war vor 40 Jahren: Am 1. April 1980 eröffneten die beiden eidgenössisch diplomierten Damencoiffeusen Edith Frattini und Edith Gelchsheimer zusammen den Coiffeursalon Coiffeur Papillon La Biosthetique an der Langestrasse 21 im Lerchenfeld. In ihrer Geschäftslaufbahn hat Edith Frattini 26 Lehrlinge ausgebildet und die jungen Frauen mit Herzblut in die Kunst des Haareschneidens eingeführt. Zudem bietet Edith Frattini in ihrem Geschäft das Angebot mit dekorativer Kosmetik. Heute führt Edith Frattini ihr Geschäft zusammen mit ihrer Kollegin Elisabeth von Gunten. Aufgrund der Corona-Krise musste die Feier zum Jubiläum auf unbestimmte Zeit verschoben werden.