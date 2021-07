Mittellegigrat in Grindelwald – Jubiläum einer aussergewöhnlichen Erstbegehung 1921 beging eine Viererseilschaft von drei Grindelwaldern und einem Japaner erstmals den Mittellegigrat. 100 Jahre später wird in Grindelwald gefeiert. pd/cb

Die heutige Mittellegihütte. Der japanische Erstbesteiger Yuko Maki ermöglichte seinerzeit mit einer Spende von 10’000 Franken den Bau der Urhütte. Foto: Bruno Petroni

Die Erstbegehung des Mittellegigrates feiert im Jahr 2021 ihr 100-Jahr-Jubiläum. 47 Jahre wurde die Begehung dieses besonderen Grates vergeblich angegangen, bis einer erfolgreichen Seilschaft, bestehend aus drei Grindelwalder Bergführern und einem japanischen Gast, 1921 dieses Unterfangen gelang. «Das Jubiläum wird in Grindelwald in diesem Sommer mit verschiedenen Aktionen zelebriert und bildet damit auch eine besondere Attraktion im Rahmen des Kultursommers 2021 in Grindelwald», ist einer Medienmitteilung von Grindelwald Tourismus zu entnehmen.

Diesen Sommer werden am Mittellegigrat Lichter montiert, die historisch wichtige Punkte auf der Route der Erstbegehung beleuchten. Sie erstrahlen bis September vom Einbruch der Dunkelheit bis nach Mitternacht. Ab Mitte August gibt es im Grindelwald-Museum zudem eine Sonderausstellung über Samuel Brawand, Fritz Amatter, Fritz Steuri und Yuko Maki, die Erstbegeher von 1921. Und am 11. September findet ein exklusiver Jubiläumsanlass im Kreis der Bergführerschaft Grindelwald statt. Das Jubiläum wird in einem feierlichen Festakt mit Festreden und einer kleinen Theaterproduktion zelebriert.

