Noss Spiez wird 75-jährig – Jubiläum an der Schlösslistrasse Heute vor 75 Jahren nahm die Neue Oberländische Schule Spiez (Noss) ihren Betrieb auf. Sie schrieb eine Erfolgsgeschichte, durchlebte aber auch turbulente Zeiten – etwa einen Schülerstreik. Hans Heimann

Die erste Diplomfeier der Neuen Oberländischen Schule fand am 28. April 1948 statt. Es wurden 13 Diplome und 68 Semesterzeugnisse vergeben. Foto: PD

Mit dem Kauf des Areals in Bahnhofsnähe wurde im März 1947 der Grundstein für eine neue Schule im Berner Oberland gelegt. Es waren Leo Schermann, Handelslehrer aus Bern, Fritz Kocher, ehemaliger Sekundarlehrer, sowie Frau L. Schnyder, Rektorin der Neuen Handelsschule in Bern, welche die Realisierung einer neuen Handelsschule in Angriff nahmen. Erst wurden die Statuten der zu gründenden Genossenschaft besprochen. Getragen wurde diese von privaten Personen aus dem Oberland sowie von den Gemeinden Spiez und Beatenberg.