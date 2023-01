Die beiden Schwestern, Mittvierzigerinnen, stehen unterhalb der Grossleinwand in der dichten Menschenmenge. Letztere tobt, Dori Burri und Ruth Reist erstarren derweil zu Eis. Anspannung total. Ihr Halbbruder ist gestartet. Mit Nummer 2. Er zieht, in seiner unnachahmlichen Art, eine blitzsaubere Fahrt über das Chuenisbärgli. Frei von jeglichen Patzern. Ohrenbetäubender Jubel brandet in der Zielarena auf. 17’500 (ein neuer Rekord) sind aus dem Häuschen. «Das war gut!», sind sich Dori und Ruth einig.