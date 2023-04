Er darf wohl nicht aufsteigen – Jubel beim FC Breitenrain – aber nur über den Sieg Der Berner Kultverein schlägt den YB-Nachwuchs 3:2. Die Spielberechtigung für die Challenge League wird er aber kaum erhalten. Jürg Sigel

Die Breitenrainer feiern im Derby ausgelassen das späte 3:2 durch Marco Hurter. Foto: Andreas Blatter

Das hätte eigentlich noch gar nicht an die Öffentlichkeit dringen dürfen. Aber Stade Nyonnais, Zweiter in der Promotion League hinter Luzern II (darf nicht aufsteigen), kümmert dies wenig. Die Waadtländer machen am Wochenende indirekt publik, in erster Instanz keine Lizenz für die Challenge League erhalten zu haben. Gleichzeitig boykottieren sie aus Protest das Samstagspiel bei Brühl St. Gallen.