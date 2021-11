Loubegaffer – Journalist wird Schauspieler, Schauspielerin wird DJ Wenn Journalisten sich im Schauspiel versuchen und Schauspielerinnen hinter Plattenteller stehen. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Am Samstag besuchten die Loubegaffer das Stadttheater der Bühnen Bern von Intendant Florian Scholz. An der nicht ganz ausverkauften Premiere von «Maria Stuart» waren illustre Gäste zugegen. Gesichtet wurden beispielsweise der Stadtpräsident Alec von Graffenried, die Schauspielerin Heidi Maria Glössner und der Galerist Bernhard Bischoff mit seiner Ehefrau und Leiterin der Parlamentsdienste Nadja Bischoff. Wie üblich nach Premieren mischten sich im Foyer die Darsteller unter die Gäste. Das war für Hauptdarstellerin Yohanna Schwertfeger nicht die letzte Station des Abends, denn sie hatte mehr als nur die Premiere zu feiern: In der benachbarten Theaterkantine Vierte Wand von Julia Wiebelt feierte sie ihren 39. Geburtstag. Sie legte nach dem umwerfenden Auftritt auf der Bühne einen weiteren Auftritt als DJ hin.