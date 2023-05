Subventionen für Rohstoffkonzerne? Glencore-Hauptsitz in Baar ZG. Foto: Keystone

Dass Medien sich ständig gegenseitig abschreiben, ist ein bekanntes Phänomen. Gehetzt von einer Berichterstattung zur nächsten, wird den Medienleuten nicht genügend Zeit gewährt, sich mit angemessener Sorgfalt den Vorlagen zu widmen. Was will man auch von den ausgedünnten Redaktionsstuben anderes erwarten. So kommt es, dass sich Falsches schnell etabliert.