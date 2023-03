Auf dem Berner Kornhausplatz – Joss-Stone-Sängerinnen musizieren spontan mit Thuner Duo Bevor sie im Bierhübeli auftraten, sorgten drei Backgroundsängerinnen des Soulstars Joss Stone in Bern mit zwei Strassenmusikern für einen Gänsehautmoment. Christian Häderli

Im Video: Drei Sängerinnen von Joss Stone musizieren auf dem Berner Kornhausplatz spontan mit zwei Thuner Musikern. Video: zvg / Leandra Ott

Fasziniert hören die drei Frauen den zwei Strassenmusikern auf dem Berner Kornhausplatz zu, summen ein wenig mit, wippen im Takt. Dann geben sie sich einen Ruck, stellen sich neben den Gitarristen und den Cajon-Spieler hin und steigen gesanglich in den Song «Tennessee Whiskey» von Chris Stapleton ein, den die beiden gerade covern.

Passantinnen bleiben stehen, wundern sich, dass sich die Frauen einschalten. Wie gut sie das Lied kennen, wie gut sie singen. Der Gitarrist schaut nach hinten. Die Zuhörenden beginnen zu jubeln, zu klatschen. Was für ein magischer Moment an jenem Samstagnachmittag an der Tramstation in der Berner Innenstadt.

«Völlig geflasht» von der Qualität des Gesangs

Das Geheimnis der drei Stand-up-Sängerinnen lüftet sich erst nach dem spontanen Konzert: Es handelt sich bei den drei Frauen um US-amerikanische Backgroundsängerinnen der britischen Soulmusikerin Joss Stone, die an jenem Abend im Berner Bierhübeli ein Konzert gibt.

Von vorn: Die drei Sängerinnen mit dem Thuner Gitarristen Dan Mudd. Video: zvg

Und die beiden Strassenmusiker? Das sind die Thuner Dominik Liechti und Dan Mudd, die sich seit vier Jahren vor allem im Winter regelmässig auf öffentliche Plätze setzen und dort Strassenkonzerte spielen.

Als «schon noch recht geil» bezeichnet es Liechti, dass sich die drei prominenten Sängerinnen mit ihrem Ausnahmetalent plötzlich in ihr Konzert einklinkten. «Wir nahmen die Frauen erst nur aus dem Augenwinkel wahr und hatten natürlich keine Ahnung, wer das ist», sagt der Gründer und Inhaber der Thuner Eventagentur Bearbeat GmbH. Als sie gehört hätten, wie gut diese singen, hätten sie sie gebeten, doch ans Mikrofon zu treten.

Als diese dann der Bitte nachgekommen seien, sei er «völlig geflasht» gewesen von der Qualität dieses dreistimmigen Gesangs, sagt Liechti. Erst im Nachhinein hätten sie erfahren, mit wem sie es da zu tun hatten.

Am selben Abend: Die drei Sängerinnen stehen gemeinsam mit Joss Stone auf der Bierhübeli-Bühne. Screenshot: zvg / Patrick Röösli

«Sie setzten uns schliesslich auf die Gästeliste des Joss-Stone-Konzerts im Bierhübeli, wo wir eine fantastische Show geniessen durften», schwärmt Liechti.

Zur erneuten Performance des «Tennessee Whiskey»-Covers auf der Bierhübeli-Bühne kam es dann zwar leider nicht. Trotzdem findet Dominik Liechti: «An diesem Tag war alles perfekt!»

