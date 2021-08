Wechsel in Spiez – Josi löst Bernet an der Spitze der Schlosskonzerte ab Wechsel im Vorstand und unerwartete Töne: Die Schlosskonzerte Spiez erhalten mit Thomas Josi einen neuen Präsidenten. Am Sonntag, 22. August, gibts Musik.

Thomas Josi ist neuer Präsident des Vereins Schlosskonzerte Spiez. Er löst Ruedi Bernet an der Vereinsspitze ab. Foto: PD

Im Vorstand des Vereins Schlosskonzerte Spiez kommt es zu zwei Wechseln: Neu wird der Verein von Thomas Josi präsidiert. Der Spiezer Pfarrer löst damit Ruedi Bernet ab, der dieses Amt zwölf Jahre innehatte und 2022 noch für die musikalischen Belange der Maikonzerte verantwortlich zeichnen wird. Wie es in einer Mitteilung des Vereins heisst, wurde zudem für die zurücktretende Gret Beusch, seit 2006 Medienverantwortliche für die Schlosskonzerte, Hanna Herzog neu in den Vorstand gewählt.

Und es kommt trotz der pandemiebedingten Verschiebung der acht geplanten diesjährigen Maikonzerte ins nächste Jahr nun doch zu einem Schlosskonzert 2021: Am kommenden Sonntag, 22. August, um 17 Uhr wird die Sinfonietta Mosaïque unter der Leitung von Georgios Balatsinos in der Schlosskirche Spiez auftreten. Dies im Rahmen der Initiative «Kultursommer in Spiez» und als kleine Referenz an all die Musikbegeisterten, die in den letzten 75 Jahren, seit dem allerersten Konzert im Jahr 1946, für die Schlosskonzerte Spiez tätig waren.

Zu hören sind die beiden Streicherserenaden von Elgar und Tschaikowsky und zwei kurze Werke aus griechischer Feder, davon eines vom Dirigenten Georgios Balatsinos, der nach seinen Erfolgen bei Dirigentenwettbewerben kürzlich auch mit einem Komponistenpreis bedacht wurde.

pd/jss

Fehler gefunden?Jetzt melden.