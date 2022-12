Loubegaffer – Jordi mit Krücken, YB in Darmstadt und Kursaal in Festlaune Wo sich Francine Jordi verletzt hat. Wie die Fanfreundschaft zwischen YB und Darmstadt startete. Warum der Kursaal gebebt hat. Die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Das Team der Young Boys rund um Coach Raphael Wicky hat das Training zum Rückrundenstart wieder aufgenommen. Und das erste Freundschaftsspiel fand an der Eröffnung des Merck-Stadions am Böllenfalltor im deutschen Darmstadt statt. YB pflegt eine Freundschaft mit dem dort ansässigen SV Darmstadt. So war es auch kein Wunder, dass 1000 YB-Fans die längere Reise ins fast 400 Kilometer entfernte Darmstadt auf sich nahmen. Einen musikalischen Auftritt hatte der Berner Chansonnier und grosse YB-Fan Oli Kehrli.