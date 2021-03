Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Jonas Projer will sich neue Fähigkeiten aneignen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

«Ich muss übrigens auch schreiben lernen», sagt Jonas Projer bezüglich seiner neuen Anstellung als Chefredaktor der «NZZ am Sonntag». Foto: Lukas Mäder (13 Photo)

Projer: «Ich werde zuerst zuhören»

Die Personalie ist umstritten. Fernsehmann Jonas Projer wird Chefredaktor der «NZZ am Sonntag». Projer, langjähriger Angestellter des Schweizer Fernsehens, hatte zuletzt Blick-TV als Chefredaktor verantwortet. Wieso ein TV-Experte als Zeitungschef? Das fragen sich nicht nur die Journalistinnen und Journalisten im Hause NZZ. Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident der NZZ-Gruppe erklärte sich in einer Mitarbeiterinformation. «Wir haben uns für einen Digitalisierungstreiber entschieden.» Projer selber wandte sich ebenfalls an die NZZ-Leute. Dabei zeigte er sich bescheiden. Wenn er im Medienhaus anfange, werde er nicht grosse Stricke zerreissen. «Ich werde zuerst zuhören.» Zudem will er sich eine neue Fähigkeit aneignen, die für einen Zeitungsmann durchaus hilfreich sein kann: «Ich muss übrigens auch schreiben lernen», sagte er.

Grünen-Politikerin lobt Migros und kassiert Shitstorm

Die Migros unter ihrem Chef Fabrice Zumbrunnen bekam kürzlich Lob von ungewohnter Seite. Die Grünen-Politikerin Meret Schneider postete auf sozialen Netzwerken die neuen Milchverpackungen des Grossverteilers. Die Migros stelle ihr gesamtes Trinkmilch-Sortiment auf Wiesenmilch um, schrieb die Veganerin Schneider. Das garantiere, dass die Kühe täglich Auslauf haben. Die virtuellen Freunde von Schneider waren davon allerdings wenig angetan. «Wow, was für ein toller Schritt - Tierqual im grossen Stil und erst noch mit gutem Gewissen, ganz toll» schreibt eine Facebook-Nutzerin. «Milch ist für Abgestillte als Nahrungsmittel nicht notwendig», so ein anderer der zahlreichen Kommentare. Nach einigen Erklärungsversuchen gab die Politikerin auf. «Wünsche frohes Diskutieren - ich geh schlafen. Und bitte bleibt freundlich, ok?»

Wackeliges Homeoffice des Salt-Chefs

Not im Homeoffice macht erfinderisch, auch im Topmanagement: Salt-Chef Pascal Grieder veröffentlichte auf dem Berufsnetzwerk Linkedin ein Foto seines Büros mit einem ziemlich wackeligen und vor allem improvisierten Stehpult: Der Laptop steht auf Büchern, die wiederum auf einem Reisekoffer gestapelt sind, der wiederum auf einem Gartentisch steht. Als Bürostuhl dient ein Gymnastikball, der auf einer Yogamatte ruht.

Wackelige Angelegenheit: das Homeoffice-Setup von Salt-Chef Pascal Grieder. Foto: Linkedin/Pascal Grieder

Swiss erzürnt Kunde mit Wochenend-Grüssen

Social Media soll ja eigentlich ein wirksamer Weg sein, um Kunden enger an sich zu binden und auf direkterem Wege mit Beschwerden und Feedback umzugehen. Doch das kann auch nach hinten losgehen, wie man aktuell an einem Beispiel der Airline Swiss auf Twitter sehen kann. Am Freitag wünschte sie den Followern ein «Happy Weekend», und dass sie die ersten Sonnenstrahlen geniessen können. Einige hegten aber offenbar noch einen Groll gegen die Fluggesellschaft. So lautete eine Antwort eines Followers : «Wisst Ihr, was ich wirklich geniessen würde? Wenn ich mein Geld zurückbekäme.» Offenbar gehörte er zu den Kunden, deren Flug im Laufe der Coronakrise gecancelt worden war. Die Antwort von Swiss: «Danke für das liebe Feedback. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord zu begrüssen.» Ob da ein Bot am Werk war? Oder ein müder Mitarbeiter? Vielleicht handelt es sich auch einfach um Wunschdenken. Etwas mehr positive Vibes tun uns ja gerade allen ganz gut.

Das grosse Hinterfragen bei Kuoni

«Wir hinterfragen alles - das Filialnetz, die Produktion der Reisen, aber auch die Kosten der Zentrale», sagte Kuoni-Chef Dieter Zümpel vergangenen Sommer im Interview mit dieser Zeitung. Damals ging es um Restrukturierungen, die im Zuge der Coronakrise beim Reisekonzern nötig wurden. Inzwischen hinterfragt man bei Kuoni offenbar noch viel mehr - unter anderem die Bedeutung der Abkürzung BAG. Auf Plakaten werben Reisebüros von Kuoni mit «Ferien nach dem BAG-Prinzip» - doch das heisst nicht etwa brav Abstand halten und daheim bleiben. Das Kuoni-BAG-Prinzip heisst Buchen-Abreisen-Geniessen.

Kuoni-Chef Dieter Zümpel.

