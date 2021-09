Neue Show auf Apple TV+ – Jon Stewart ist zurück – und den Tränen nah «The Problem with Jon Stewart» heisst die neue Show des US-Satirikers auf Apples Streamingservice. Es beginnt lustig, und dann wird es sehr ernst. Pascal Blum

Jon Stewart engagiert sich mittlerweile auch politisch; hier setzt er sich für die Opfer von toxischen Gasen während US-Kriegseinsätzen ein (Mai 2021). Foto: AFP

Als Jon Stewart am 6. August 2015 zum letzten Mal die «Daily Show» moderierte, endete eine Epoche der satirischen Aufklärung, die mehr als fünfzehn Jahre angedauert hatte. So gut wie jeden Abend sass Stewart am Pult und erklärte den Amerikanern Amerika. Irgendwann erklärte er Amerika der ganzen Welt.

Er machte niederste Witze über die Obersten, liess Ausschnitte von Fox News einspielen und schaute danach ungläubig in die Kamera. Im Wahljahr 2008 erreichte seine Show ein 2-Millionen-Publikum.

Mit der Zeit wich seine kritische Schärfe einem Eifer der Empörung. Sie richtete sich gegen Ungerechtigkeiten, die dort passieren, wo das System die Menschen vergisst. Etwa bei der gesundheitlichen Betreuung von 9/11-Rettungskräften.