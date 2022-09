BLS-Werft in Thun – «Jolimont» fit gemacht für weitere Ausfahrten In der grossen Halle der BLS-Werft wurde diese Woche die Jolimont überholt für weitere Ausfahrten auf den Thunersee. Start ist am Freitag. Andreas Tschopp

Im Trockendock legt Marc von Dach Hand am MS Jolimont an. Foto: Andreas Tschopp

Es steht fast etwas verloren da im Trockendock in der grossen Halle der BLS-Schiffswerft in Thun, das kleinste motorbetriebene Personenschiff, die Jolimont, als Marc von Dach zur Schleifmaschine greift und ansetzt, die Deckumrandung zu bearbeiten. Dies ist Teil der grundlegenden Überholung, die diese Woche erstmals ausgeführt wird am Ausflugsschiff, das seit 2017 auf dem Thunersee in Betrieb ist. Dafür gesorgt hat Marc von Dach, der das 2015 stillgelegte Schiff vom Murtensee hierher holte und mit einem grossen Kranwagen im Kanderdelta neu einwasserte (diese Zeitung berichtete).