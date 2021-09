Dank sensationeller Aufholjagd – Joker Chihadeh sticht spät – Thun bezwingt Leader Xamax Die Oberländer sichern sich gegen den Tabellenführer aus Neuenburg drei Punkte. In einer packenden Partie gewinnen sie 3:2. Marco Spycher

Die Entscheidung: Saleh Chihadeh köpfelt in der 86. Minute zum 3:2 ein. Foto: Patric Spahni

In den Startminuten deutete nur sehr wenig auf einen Erfolg der Oberländer hin. Der Gast aus Neuenburg legte in der Stockhorn-Arena los wie die Feuerwehr. Thun schien derweil richtiggehend überfordert. Dreieinhalb Minuten dauerte es, ehe Xamax in Führung ging. Louis Mafouta setzte sich an der Grundlinie gekonnt durch und passte in die Mitte auf Karim Gazzetta. Dieser konnte unbedrängt an Andreas Hirzel vorbei ins Tor schieben.

Nur zwei Minuten später jubelten die Neuenburger erneut. Maren Haile-Selassie traf sehenswert ins rechte hohe Eck. Das Abwehrverhalten des FC Thun: auch in dieser Szene desaströs.

Kyeremateng mit Doppelpack

Aber das Heimteam liess den Kopf nicht hängen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nach einer schönen Einzelaktion fasste sich Gabriel Kyeremateng ein Herz und schlenzte den Ball aus 20 Metern mit seinem schwächeren linken Fuss via Pfosten ins Tor.

Dieser Treffer schien die Oberländer zu beflügeln. Alleine vor der Pause hatten sie mehrere Möglichkeiten auf den Ausgleich. Dieser wollte aber nicht gelingen. Zumindest vorerst nicht. In der 65. Minute war es schliesslich soweit. Und erneut hiess der Torschütze Kyeremateng. Für den Stürmer, der gegen Xamax auf dem Flügel agierte, waren es die beiden ersten Treffer in der laufenden Meisterschaft.

Nach dem misslungenen Start in diese Partie stellte man sich im Oberland nun plötzlich die Frage: Liegt für den FC Thun sogar noch mehr drin? Für die Antwort mussten sich die Fans bis zur 86. Minute gedulden. Saleh Chihadeh, der kurz zuvor eingewechselt wurde, netzte schliesslich per Kopf zum 3:2-Siegtreffer ein und brachte die Stockhorn-Arena zum Beben.

Dank des Erfolgs machen die Oberländer in der Tabelle Boden gut: Neu trennen sie nur noch drei Punkte von der Tabellenspitze.

