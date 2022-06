Klarer Entscheid in Kallnach – Johns kleine Farm erhält keine Spezialzone An der Gemeindeversammlung werden die Betreiber des Kallnacher Kleinzoos hart kritisiert. Dessen Zukunft ist mehr denn je ungewiss. Hans Ulrich Schaad

Nach dem Entscheid ist offen, wohin der Weg von Johns kleiner Farm führt. Foto: Enrique Muñoz García

John-David Bauder und seine Mitarbeitenden verfolgten in hellgrünen T-Shirts die Gemeindeversammlung Kallnach am Montagabend als Gäste. An dieser ging es um die Zukunft von Johns kleine Farm, die Bauder 1996 gegründet hatte. Schnell wurde klar, dass ihnen und dem Betrieb von der Mehrheit der gut 270 anwesenden Stimmberechtigten ein rauer Gegenwind entgegenbläst.