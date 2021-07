Tod zweier Präriehunde – Johnny und Mary überlebten Berner Gefangenschaft keine zwei Wochen Ein Bericht der Zürcher Tierpathologie bringt neue Details zum Tod der beiden Präriehunde ans Licht, die Mitte April von Berner Beamten beschlagnahmt wurden. Quentin Schlapbach

Johnny und Mary sind nicht mehr. Fotos: zvg

Die traurige Geschichte von Johnny und Mary bewegte Ende Mai die Schweiz. Über 100 Kommentare von Leserinnen und Lesern löste der Artikel über den Tod der beiden Tiere aus. «Offensichtlich ging es hier nicht um das Wohl der beiden Präriehunde, sondern darum, dass eine Vorschrift durchgesetzt werden musste», schrieb Leser Alois Schmied. «Wieder einmal stehen Paragrafen vor dem gesunden Menschenverstand», schrieb Leserin Doris Ammann.

Was genau war passiert?

Die beiden als Haustiere gehaltenen Präriehunde wurden Mitte April vom Berner Amt für Veterinärwesen beschlagnahmt. Dies, weil ihre Halterin – die in Biel wohnhafte Italienerin Vanessa A.* – über keine entsprechende Bewilligung verfügte respektive die Haltung nicht tierschutzkonform war. Dies, weil Präriehunde in der Schweiz – im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern – als Wildtiere gelten, die nicht in einer Wohnung gehalten werden dürfen.