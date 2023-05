Erweiterung des Schwingerwegs – Joel Wicki erweitert die Galerie der Könige Joel Wicki nagelte ein neues Porträt an die Wand des Schwingerpavillons auf Springenboden. Als König 2022, nachdem er 2019 schon Erstgekrönter gewesen war. Anne-Marie Günter

Im Schwingerpavillon auf Springenboden im Diemtigtal (v.l.): Markus Lauener, Präsident des Eidgenössischen Schwingerverbands, Joel Wicki, Schwingerkönig 2022, Melissa Klossner, Vize-Schwingerkönigin 2022, Kilian Wenger, Schwingerkönig 2010, und André Sigrist, Präsident des Innerschweizer Schwingerverbands. Foto: Anne-Marie Günter

Wandern in einer artenreichen Berglandschaft und ganz vieles über den Schweizer Nationalsport Schwingen lernen: Das kann man auf Springenboden im Diemtigtal. An Pfingsten waren mit Joel Wicki und Kilian Wenger zwei Könige auf diesem Schwingerweg zu Besuch, dazu die Vize-Schwingerkönigin Melissa Klossner, die gut in die Saison gestartet ist. Sie hat in der SRF-Sendung «Jobtausch» in Mexiko den «Lucha libre» kennen gelernt und dabei auch sympathisch für das Frauenschwingen geworben.