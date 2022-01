Im gleichen Team mit Hirschi – Joel Suter kommt unverhofft zum bestmöglichen Szenario Er stand vor dem Ende als Radprofi – nun fährt Joel Suter im Team von Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar. Geholfen hat dem Berner Oberländer sein Freund Marc Hirschi. Peter Berger

Joel Suter hat im letzten Moment noch ein Team für 2022 gefunden. Foto: PD / UAE-Team Emirates

Joel Suter war 2021 auf bestem Weg, Werbung in eigener Sache zu betreiben. An der Tour de Romandie fuhr der Berner drei Tage im Trikot des Bergpreisleaders, an der Tour de Suisse gehörte er in der vierten Etappe nach Gstaad zu den Protagonisten einer Fluchtgruppe. Letztlich blieb ihm aber Rang 4, der Tagessieg und damit die Schlagzeilen gehörten indes Stefan Bissegger. Suter hätte noch mehr Aufmerksamkeit generieren wollen, denn er wusste: Nach zwei Jahren beim zweitklassigen belgischen Profiteam Bingoal-Wallonie-Bruxelles lief sein Vertrag Ende 2021 aus. Doch dann stürzte er im August an der Portugal-Rundfahrt. «Die Heilung des Knorpelschadens im Knie dauerte lange», erzählt der Oberländer aus Wengi bei Frutigen. Fast sieben Wochen konnte er nicht trainieren; als die Form wieder einigermassen aufgebaut war, war die Saison zu Ende.